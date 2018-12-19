CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Turan Karadağ Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan adayı Turan Karadağ oldu. Peki, CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan adayı olan Turan Karadağ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?Turan Karadağ hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN TURAN KARADAĞ KİMDİR?

Turan Karadağ 02.11.1960 tarihinde Hekimhan Çanakpınar'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Mezunu olan Karadağ, orman mühendisidir.Evli 2 kız çocuğu olan Turan Karadağ'ın eşiise emekli öğretmendir. İş Adamı olan Turan Karadağ, aynızamanda İstanbul Hekimhan Dernek Başkanı olup birçok sivil toplum örgütünde de yöneticilik yaptı. Turan Karadağ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan adayı oldu.