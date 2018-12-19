CHP Malatya Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Malatya Belediye Başkan adayı Soner Gökçe oldu. Peki, CHP Malatya Belediye Başkan adayı olan Soner Gökçe kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Soner Gökçe hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN SONER GÖKÇE KİMDİR?

Soner Gökçe, 15 Ekim 1976 tarihinde Malatya Hekimhan Deveci Köyü'nde dünyaya geldi. Baba adı Ali Tahsin, anne adı Zeynep olan Gökçe, 2001 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. 17 yıldır Malatya'da Serbest Avukatlık yapan Soner Gökçe Baro Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 6 yıl Anavatan Partisi Malatya İl Başkanlığı görevinde bulundu. İyi derecede İngilizce bilen Gökçe, evli ve bir çocuk babasıdır. Soner Gökçe, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Belediye Başkan adayı oldu.