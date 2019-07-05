CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte önce AK Partili Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'e makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

"SEÇİM BİTTİ ARTIK HİZMET BAŞLADI"

Ziyaretin ardından belediye binası önünde kısa bir açıklama yapan İmamoğlu "Belediye başkanımıza hayırlı olsun diyerek gezimize devam edeceğiz. Daha önce dediğim gibi bütün ilçelere nereye gidersek o ilçenin belediye başkanına, mahallenin muhtarına merhaba demeyi kendimize felsefe edindik. Genel başkanım da 'madem Çatalca'ya gidiyoruz belediye başkanına da hayırlı olsun diyelim' dedi. Güzel bir buluşma oldu, başkanımıza başarılar diliyoruz. Seçim bitti artık hizmet başladı" dedi.

Daha sonra Kestanelik, Örencik, Ormanlı, Karamandere, Aydınlı köylerini ziyaret eden İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu köylülerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Gittiği her yerde "Her şey çok güzel oldu" sloganları ile karşılanan İmamoğlu vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

"SÖZ VERMİŞTİM"

Örencik köyünde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Seçimden önce buraya gelmiştim ve size söz vermiştim 'seçimi kazanacağız ve Ekrem İmamoğlu ile buraya geleceğiz.' Siz onu seçtiniz o bundan dolayı en güzel hizmetleri sunacak. Her şey çok güzel oldu ama daha da güzel olacak" dedi.

"SİZDEN HABERSİZ İŞLER ÇEVİREN KARARLAR ALAN YÖNETİM OLMAYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu da "Genel başkanımız ilk ziyaretini seçimden sonra İstanbul'a yaptı. Bugün beni ziyaret ettiler. Gururlandım aynı zamanda. 'Bir sorumluluğum daha var' dedi. 'Ben söz verdim Çatalca'ya gidiyoruz' dedi ve sizin yanınıza geldik. Bu coğrafya İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Bu güzellikleri korumamız lazım. Hep birlikte bu bölgeyi cennet gibi köşelerden biri yapmamız lazım. Size nitelikli hizmetleri ulaştırmamız lazım. Muhtarımız çalışmış ve güzel bir liste verdi bize hazırlıklı bir liste vermiş. Listeyi aldık. Göreceksiniz her noktasında sizlerle olacağız, sizlerle konuşacağız sorunlarınıza çözüm olmaya çalışacağız. Bundan hiç kuşku duymayın. Sizden uzak sizden habersiz işler çeviren kararlar alan yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimizi artırıyor. İyi ki varsınız. Umuyorum çok kısa zaman içinde hem şehrin bu güzel yerinden memnun olacaksınız hem İstanbulumuzun genelinden memnun olacaksınız. Hem de çocuklarımızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz. Daha görevimizin 7 günündeyiz. Dolayısıyla Allah mahcup etmesin" diye konuştu.