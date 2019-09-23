Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

23.09.2019 09:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "erken seçim" tartışmaları konusunda kendilerinin bir seçim istemediklerini, ancak AK Parti'nin Türkiye'yi yönetemediğinin farkına vardıktan sonra "Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız" diyeceğini savundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'ya gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BİZ YÖNETEMİYORUZ, SEÇİME GİDELİM DİYECEKLER"

(Erken seçim tartışmaları üzerine) Ben, özellikle yerel seçim döneminden bu yana, bir erken seçimi doğru bulmadığımı, parti olarak bizim de bir erken seçim talebimizin söz konusu olmayacağını sıklıkla vurguladım. Biz hâlâ aynı noktada duruyoruz. Bir erken seçim doğru değil. Ancak, erken seçim kararı alacak olan iktidar bloku açısından durumu değerlendirdiğimizde, bir süre sonra bunlar başta ekonomi olmak üzere pek çok konuda Türkiye'yi yönetemedikleri gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla "Biz yönetemiyoruz, seçime gitmek zorundayız" diyeceklerdir.

DEMİRTAŞ'IN TEKRAR TUTUKLANMASI HUKUK FACİASI

(Yargı paketindeki af düzenlemesi tartışmaları üzerine) Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir metin önümüzdeki süreçte parlamentoya gelir. Gelince ancak o zaman düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Haksız yere içeride olan çok kişi var. Eren Erdem'den tutun Osman Kavala'ya kadar... Sivil toplum örgütlerinden, askeri öğrencilere ve yazar, çizerlere kadar gereksiz yere yatan birçok insan var. Bunlar haksız yere yatıyorlar. Dünyanın gözü de bu çerçevede Türkiye'ye dönmüş durumda. Adaletin olmadığı bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Bir dikta yönetimi var. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı belki dışarıdan gelen eleştirileri biraz yumuşatmak için bu çalışmayı yapıyor olabilir... Çünkü Türkiye'de adaletin olmadığını, siyasal baskıların yargıçlar üzerinde de sürdürüldüğünü herkes biliyor. Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekirken siyasal iktidarın talebi üzerine tekrar tutuklanması aslında bir hukuk faciasıdır.