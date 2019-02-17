CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Cenaze' Yanıtı: 1,5 Saat Beklettin

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak ilçesinde yaptığı '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı' açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz halkın 15 Temmuz'una 'evet', sarayın 15 Temmuz'una 'hayır' diyoruz. Birileri de 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu sayıp 20 Temmuz sivil darbesini yaptı" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE SEÇMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kentte yaşamanın ayrıcalıkları olduğunu, kentlerin meydanlara, kıyılara, parklara ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Kentte yaşayanların enerjilerini meydanlarda boşalttığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu nedenle meydanlara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki Taksim Meydanı'nın insanlara, toplantılara yasak olduğunu ifade ederek, "Kent kültüründen yoksun olanların davranışlarıdır bu. Meydan yapıyorsanız o meydanlarda insanlar olacak, miting yapacak, gösteri yapacak insanlar. Barış ve dostluk içinde, düşüncelerini ifade edecek. Meydanların özelliği budur." dedi.

"İki 15 Temmuz" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir halkın 15 Temmuz'u, iki sarayın 15 Temmuz'u. Biz halkın 15 Temmuz'una 'evet', sarayın 15 Temmuz'una 'hayır' diyoruz. Halkın 15 Temmuz'u bir demokrasi şölenidir. Karşılığında bedellerin ödendiği bir demokrasi şölenidir. Birileri de 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu sayıp 20 Temmuz sivil darbesini yaptı. OHAL görüşmelerinin başladığı 20 Temmuz'da OHAL'e hayır diyen bir gelenekten, demokrasi geleneğinden, Kuvayımilliye geleneğinden geliyoruz. O nedenle 20 Temmuz darbesine hayır dedik. Biz halkın 15 Temmuz'undan yana olacağız. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi, parlamento devre dışı bırakıldı. Biz bunu meşru görmedik" diye konuştu.

'DEVLET AYRIDIR, SİYASİ İKTİDAR AYRIDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak'ta Ordu'daki konuşmasında AK Parti'nin bütün adaylarının MİT ve polis tarafından incelendiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Devlet ayrıdır, siyasi iktidar ayrıdır. Devlet bakidir, siyasi iktidar geçici. İlk kez 20 Temmuz'da sivil darbe yapanlar devlet olmak için mücadele ediyor ve 'devletiz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"1,5 SAAT CENAZEYİ BEKLETTİN"

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler için yardım toplanmasına karar verildiğini, 696 sayılı kararnamede bunun yer aldığını, genelge yayınladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde yardım yapılacak o genelgeye göre. Tarihi 27 Aralık 2017. Şimdi 2019. Toplanan paralar ne oldu? 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan milyonlarca para ne oldu? Ben soruyorum, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına soruyorum. Ama onlar her türlü istismarı yapıyorlar. Soruyorum, tık yok. Milyonlarca para nerede, kime verdiniz? Şimdi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda bir kez daha soruyorum. Soracağınız kişilerden birisi de burada kiracı olarak bulunup belediye başkanı adayı olan kişi. Beyefendi Denizli'den kalktı geldi. İzmir kiracı kabul etmez. Bir de sözde ekonomi bakanıymış. Ekonomiyi hangi hale getirdi? Şimdi tanzim satış mağazaları açıyorlar. Vatandaş geçinemiyorum deyince de kalkacak beyefendi vatandaşı suçlayacak, 'Sen merminin fiyatını biliyor musun?' Sen Hasan Tahsin'in kurşununu biliyor musun? Kartal'da çok acı bir olay yaşandı. Beyefendi, çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmış. Orada konuşuyor, bir arkadaşımızın ismini veriyor ondan başka kimse gelmedi diyor. Genel Başkan Yardımcılarımız var, Ekrem İmamoğlu var. Ama onları görmüyor. Sen 1,5 saat cenazeyi nasıl beklettin. Onu anlat. 1,5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok."

'35 BİN AİLEYE ÜCRETSİZ PATATES VE KURU SOĞAN'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da meydana 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki ilk belediye meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı' adını verdiklerini kaydetti.

Kocaoğlu tanzim satışlara bir model olarak kooperatifleri önerdiklerini dile getirerek, İzmir'de 35 bin ailenin desteğe muhtaç olduğunu, bu nedenle "35 bin aileye ücretsiz kuru soğan ve patates desteği" vermeye başlayacaklarını söyledi.

71 bin 500 metrekarelik '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı', çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, etkinlik alanları ve çeşitli heykellerden oluşuyor.

Kılıçdaroğlu, açılışın ardından yine vapura binerek, Üçkuyular'a kadar seyahat etti.