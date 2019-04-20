Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanlarına 10 Maddelik Talimat Verdi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, belediye başkanlarının göreve başlarken dikkate alması gereken 10 temel ilke belirlendi. Söz konusu ilkeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön yazısı ile tüm CHP'li belediyelere gönderildi.

"BAHARI SÜREKLİ KILMAK ARTIK SİZİN GÖREVİNİZ"

Belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, çok zorlu kos¸ullarda gerc¸ekles¸en bir yerel sec¸imi geride bıraktıklarını belirtirken, "Halkımız, 5 yıl ic¸in yetkiyi size verdi. Baharı su¨rekli kılmak artık sizin go¨reviniz" ifadesini kullandı.

"BU 10 TEMEL İLKENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şimdi verilen so¨zlerin tutulma zamanı olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Şimdi hic¸bir ayrım yapmadan, kimseyi o¨tekiles¸tirmeden tu¨m belde halkını kucaklama ve harcadıgˆınız her kurus¸un hesabını vererek hizmet u¨retme zamanı. Ekte go¨reviniz boyunca dikkate almanız gerektigˆini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨m ana konular, 10 madde halinde sıralanmıs¸tır. Sizlerin, bu 10 temel ilkeye uymanız, 'baharın su¨rekliligˆi' ac¸ısından c¸ok o¨nemlidir. Kaldı ki bu 10 temel ilke, halkımızla belediye arasındaki kars¸ılıklı gu¨venin pekis¸mesini de sagˆlayacaktır. Bu temel ilkelere uyum, aynı zamanda CHP'li belediyeler arasında uygulama birligˆini de sagˆlayacaktır. Kus¸kusuz bizler de bu 10 temel ilkenin takipc¸isi olacagˆız. Sizlere gu¨veniyor, go¨revinizde bas¸arılar diliyor, saygılar sunuyorum."

"TÜM SÖYLEMLERİNİZ POZİTİF OLMALI"

Belediye başkanlarına gönderilen temel ilkelerde, tüm söylemlerin olumlu ve pozitif olması, ön yargılarla "devri sabık" yaratmak gibi düşüncelerden özenle kaçınılması gerektiği belirtildi.

"Elbette yolsuzluklarla mücadele yapılacak, yolsuzluğa izin verilmeyecektir." denilen ilkelerde, ancak bu konuda bir denetim yapılacaksa mutlaka yetkin kişilerin görevlendirilmesi ve adaletli olunması gerektiği ifade edildi.

Bir ihbar furyası ile karşılaşılabileceği belirtilen ilkelerde, belgesiz ve isimsiz hiçbir yazı ve ihbarın ciddiye alınmaması, tüm uygulamaların vicdana, ahlaka ve hukuka uygun olması gerektiği vurgulandı.

CHP'li belediye başkanlarına gönderilen diğer ilkeler şu şekilde sıralandı:

"Belediye personeline; ayrımcılığa uğramayacakları, özlük haklarının korunacağı, görevlerini sürdürecekleri, kimsenin işiyle aşıyla uğraşılmayacağı bildirilmeli.

Atamalarda mutlaka liyakat esas alınmalı, partizanca uygulamalara fırsat verilmemeli.

Önceki dönemde başlatılmış proje ve faaliyetler, kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilmeli.

Harcamalar, yatırımlar mali disiplin içerisinde, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılmalı.

Bütçe harcamalarıyla ilgili olarak belirli aralıklarla belde sakinleri ve kamuoyu mutlaka bilgilendirilmeli.

Belediyede çalışan personelin asgari ücreti en az 2 bin 200 lira olarak belirlenmeli ve bu düzenlemenin Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılması hususunda gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

Ulaşımın, dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması konusunda belediye meclislerinden karar alınmalı.

Özellikle gençlerin ve çocukların, okul servisi ile toplu taşıma masraflarını en aza indirmek için gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

İstihdam politikalarında ve toplu sözleşmelerde dezavantajlı gruplar ile kadınlar lehine irade ortaya konulmalı.

Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmeli.

Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde, hangi partiden olursa olsun ilçe belediyeleriyle eş güdüm ve uyum içinde olunmalı.

Kimseyi ötekileştirmeyeceğiniz gibi ilçe belediyeleri de ötekileştirilmemeli."