CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV, Tele 1, Cem TV, Halk TV ve Türkiyem TV ortak yayınında konuştu. Adalet Yürüyüşü'nün 2. yıl dönümünde yürüyüşe dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"POLİSİN YOLU KESECEĞİ İFADE EDİLDİ"

"Kocaeli'ye yaklaştığımız bir dönemde. İktidar, 'Bolu'ya gidemez' diyordu. 'Kızılcahamam'ı aşamazlar' diyordu. Kocaeli'ye yaklaşırken gişelerde polisin yolu keseceği ifade edildi. Böyle bir şey olursa 'gişelerde oturacağız' dedik. Ama böyle bir şey olmadı biz Maltepe'de yürüyüşümüze tamamladık.

"BİZİ PROTESTO EDENLERE 'HAK, HUKUK, ADALET' SLOGANINI ATTIK"

Bizi protesto etmek isteyen insanlar da oldu. Protesto edenlere, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganını attık sadece. Herhangi bir şey yapmadık, el salladık onlara. Beni üzen olaylardan birisi Düzce'de yaşadığımız bir olaydı. Biz bir ailenin daveti üzerine yemeğe gitmiştik. Akşam o yemekten dönerken bir haber geldi 'yola gübre dökmüşler' diye. Üzüldük tabi sonra bunlar temizlendi. Orada Ak Partili bir vatandaş bunu protesto etti 'doğru değil' diyerek.

"BEN KİMSEYE KİN VE ÖFKE TAŞIMAM"

O kişi şimdi hapiste ve geçen gün bana bir mektup yazmış. O mektupta da özür diliyor, 'Bana hakkını helal et' diyor. Mektup da yanımda. Maalesef iktidarın borazanlığını yapan TV kanallarında 'bu yürüyüşü DHKP-C'nin yürüyüşü diye duyunca bu işi yaptık' diyor. Ben de kendisine bir mektup göndereceğim. Ben kimseye kin ve öfke taşımam onun da beni protesto etme hakkı var. Biz sonuçta insanız, düşüncelerimizi beğenmeyebilirler ama insanı tahrik edici düşüncelerden, söylemlerden kaçınmak lazım. Bu vatandaşımız da özür dileyerek kabahatini kabul ediyor."

İşte o mektup: