CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül İtirafı: Eyüp'ü Verelim Dedik, 'İstemiyorum' Dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçim Özel' programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için "DSP'ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül'e Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. 'İstemiyorum' dedi. Kendi takdiridir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"AK PARTİ'YE MHP'YE OY VEREN KARDEŞLERİME DE SESLENMEK İSTERİM"

(HDP ile ittifak birliktelik var mı? Neden aday göstermedi?) İttifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız. Bu vesile ile çağrı da yapayım. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim.

"SEÇMENİ KORKUTARAK OY ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

(HDP konusu neden gündeme geliyor?) Onlara sormak lazım. Korkuyorlar. Seçmeni korkutarak oy almaya çalışıyorlar. Projelerimizi yarıştırabiliriz.

CHP NEDEN SAĞCI ADAY GÖSTERDİ? CHP SAĞA MI YÖNELİYOR?

Taşeronların hakkını savunmak sağcılık mı solculuk mu? Emekliye iki ikramiye istemek sağcılık mı solculuk mu? Biz halktan yana politika güdüyoruz. Sağ sol kavramları 1700'lü yılların kavramları. 21. yüzyılın sorunları 17. yüzyıl düşüncesiyle çözülemez.

Artık halkı savunmak, fakirin yanında olmak, gelir dağılımını eşitlemek bizim görevimiz. Bu sadece bizde değil tüm dünyada üç aşağı beş yukarı böyle. Geldiğimiz süreç demokrasiden yana olanlar ve karşı olanlar sistemidir. Cumhurbaşkanıyım diyorsa 82 milyonun Cumhurbaşkanı olmalıdır. Ülkenin yarısı olan vatandaşlara terörist muamelesi çekebilir, terörist diyebilir mi?

Geri adım atmam. Atamam. Atarsam kendimi inkar etmiş olurum. Geri adımı o atacak. Herkes perişan, gidin sorun. Bana oy verseler de vermeseler de haklarını savunacağım.

"SARIGÜL'E EYÜP'Ü TEKLİF ETTİK, 'İSTEMİYORUM' DEDİ"

DSP'yi hiç eleştirmeyeceğim. Bir siyasal parti. Tercihlerine saygı duyarım. Ben tüm ülkücüleri seviyorum. Kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz, örgütlü bir toplumu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunuyorsunuz. Bu bağlamda ben de ülkücüyüm.

DSP'ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül'e Eyüp Belediye Başkanlığını verelim dedik. 'İstemiyorum' dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli bir kişi başarılı ise… İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanımızdı… Yoksa ben aynı belediyeye aday olayım… Bir şey çıkmaz.

İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.

"YERİ ZAMANI GELİR, YAPARIZ KURULTAY"

(Olağanüstü kurultay olursa, aday olur musunuz olmaz mısınız?) O zaman göreceğiz. Bu kadar sorun varken, hangi vatandaş CHP kurultay yapacak mı yapmayacak mı diye düşünür. Vatandaşların böyle bir derdi yok. CHP kurultay yapsa ne olur yapmasa ne olur. Yeri zamanı gelir, yaparız kurultay. Biri genel başkan olur. Normal bunlar.

Ankara'ya Kayseri'den adam ithal ettiler. Ekrem İmamoğlu kendisini Beylikdüzü'nde kanıtladı.