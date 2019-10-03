CHP'li vekil Aytekin: Balıkesir Şehir Hastanesi fay hattı alanında yer alıyor

03.10.2019 12:40

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, Balıkesir Şehir Hastanesi'nin deprem fay hattının yakınında olduğunu ve yaşanacak olası bir depremde büyük bir hasar alabileceğini ifade etti. Aytekin, 2000 yıldır hareketsiz olan fay hattının hemen yanına inşa edilen Balıkesir Şehir Hastanesi'ni Meclis gündemine taşıdı.

Jeoloji Mühendislerinin ve deprem uzmanlarının dikkatleri çektiği ve her 1000 yılda bir deprem yaratan Gökçeyazı Fay Hattı'nın 2000 yıldır hareketsiz olmasının deprem bilimciler tarafından tehlikeli görüldüğünü belirten Aytekin, "Uzmanlara göre Balıkesir'de hem Şehir Hastanesi hem Merkez Havaalanı bu depremden etkilenecektir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in açıklaması şöyle:

"İstanbul'da peş peşe yaşanan depremler, ülkemizin bir gerçeğini yine gözler önüne serdi. 1999 depreminden sonra bir arpa boyu yol gidemediğimizin göstergesi geçtiğimiz hafta yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle bir kez daha ortaya çıktı. Ne kurumlar, ne binalar, ne de halk olarak bu depreme hazır olmadığımız yaşadığımız olayla tescillendi.

"DOĞA KARŞISINDA GÜCÜMÜZÜN OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Doğa karşısında gücümüzün olmadığını biliyoruz. Buna rağmen, doğayı nasıl kullanacağımız tamamen bizlerin tasarrufunda olan bir karardır. İktidarın, sağlıkta dönüşüm adıyla başlattığı ve tarihin en büyük rant işlerinden olan Şehir Hastaneleri projesi birçok alanda dökülüyor. Bu konuda aylar evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Şehir Hastanelerini araştıralım, her türlü eksiği tespit edelim ve giderelim gerekçesiyle Araştırma Önergesi sunmuştuk. İstanbul depreminden sonra, gördük ki Şehir Hastaneleri ile ilgili yeni bir skandal durum var. Kahramanmaraş'taki Şehir Hastanesinin fay hattı üzerine yapıldığının ortaya çıkmasından sonra, benzeri bir durumun Balıkesir için de geçerli olduğu ortaya çıktı.

"ŞEHİR HASTANESİ FAY HATTINDA YER ALIYOR"

İstanbul depremi sonrası birçok değerli uzman, Balıkesir'deki Gökçeyazı Fay Hattı'na dikkatleri çekiyor. Her 1000 yılda bir deprem üreten bu fay, 2000 yıldır deprem üretmiyor. Bu fayın yaklaşık uzunluğu 6.8 km. Fay hattının sonu ise Balıkesir Şehir Hastanesi ve yeni havalimanının 6 km kuzeyinde kalıyor. Uzmanlara göre bu fayda ortaya çıkabilecek bir kırılma 6.4 ile 7.2 arası bir deprem üretecek. Dolayısıyla Şehir Hastanesi ve havalimanı ciddi şekilde risk taşımaktadır. Bununla birlikte Şehir Hastanesi arazisinin kayaç yapısından toprak yapısına kadar ciddi zemin problemleri mevcuttur. Hastane arazinde kazı işlemlerinde su çıktığı iddiaları bilinmektedir. Hastanenin buraya yapılmasından önce Jeoloji Mühendisleri her türlü uyarıyı yapmasına rağmen, yatırımcılar ve yöneticiler bunu "anlamsız bir karşı çıkış" olarak değerlendirdiler. Şimdi ise tehlike kapımızda.

"YIKIMIN YAŞATACAĞI SONUÇ, KORKUNÇ OLUR"

Bir an önce, Şehir Hastanesinin her türlü fizibilite çalışmasının yapılması gerekiyor. Burada yaşanacak bir yıkımın yaratacağı bir sonuç Balıkesir'imiz için korkunç bir sonuç olacaktır. Konuyu bu şekliyle yine Meclis gündemine taşıyoruz, Şehir Hastaneleriyle ilgili Bakan'dan konuya ilişkin cevap isteyeceğiz.

Yap-İşlet-Devret mantığıyla inşa edilen ve hasta garantisi adı altında "müşteri garantisi" verilen bu hastanelerin nasıl bir vurgun mantığıyla çalıştığını biliyoruz. Bu hastaneleri yapan müteahhitlerin sorumluluğu ağırdır. Ve ortaya çıkacak kötü bir durumda, bir kişinin burnu dahi kanasa bunun sorumluluğu hem müteahhitte hem de bu sisteme izin veren, sözleşme şartnamesini paylaşmayan siyasi iradededir. Bunu da bir kez daha hatırlatıyoruz.

Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, hep birlikte bu konuyu araştıralım, Balıkesir halkıyla da bu sonuçları paylaşalım istiyoruz."