CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Kadıköy, Politika, Güncel

CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, tüm dünyayı etkisi altına alan ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına yenik düştü.

04.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:15
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU

Acı haberi CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya üzerinden duyurdu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Yarkadaş, CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya'nın koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı.

CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

50'Lİ YAŞLARDAYDI

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı sevgili Ayşe Kaya'yı kaybettik. İstanbul Kadıköy'de ikamet eden 50'li yaşlardaki Kaya, Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi. Büyük ailemize, dostlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

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CHP'li Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

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