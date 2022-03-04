CHP'li Şahin, zeytinlik alanlarının madenciliğe açılmasına izin veren yönetmeliğin iptalini istedi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci'nin atandığını anımsatarak, "Yapacağı ilk icraat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğin iptali olsun. İyi niyetli, tarımdan, zeytin üreticisinden yana, zeytin dostu bir tarım bakanı olduğunu göstersin." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını eleştirdi.

AK Parti'nin bu yönetmelikle "ölmez ağaç" olarak bilinen zeytin ağacının ölüm fermanını imzaladığını iddia eden Şahin, "CHP yönetmeliğin iptali için dün Danıştaya başvurdu. Zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliği iptal ettirmek istiyoruz, büyük olasılıkla iptal edilecektir. Zeytinlik alanlarından lütfen elinizi çekin." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci'nin atandığını aktaran Şahin, "Bugün yemin edecek Mecliste. Yapacağı ilk icraat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğin iptali olsun. İyi niyetli, tarımdan, zeytin üreticisinden yana, zeytin dostu bir tarım bakanı olduğunu göstersin." ifadelerini kullandı.

Şahin, partisinin barışın sembolü de olan zeytinlik alanlarının korunması konusunda kararlı olduğunu vurguladı.