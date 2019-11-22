CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü

22.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü iddialarıyla CHP içinde bir karmaşa varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla bu senaryonun gündemden düştüğünü belirterek, "Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. Bizi dizayn etmeye çalışma cüretinde de kimse bulunmamalıdır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonunda Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü yönündeki iddiaları hatırlatarak yaptığı açıklamaya İzmir'de gerçekleşen 'Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması'nda şu sözlerle yanıt verdi:

"İSMİ AÇIKLAMAK SAYIN ERDOĞAN'IN GÖREVİ"

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yine söylemediğini bırakmamış. Açıkça bir şey söyleyeyim genel başkanımızın bir ifadesi vardı. Kendisi diyor ki 'CHP'yi karıştırmak için bu Saray her şeyi yapar' diyor. Dolayısıyla 'Bu habere şaşırdınız mı' diye soruyorlar. 'Bu habere şaşırmadık' diyor. Ondan sonra bu yaptı, şu yaptı hiçbiri yok ortada. 'Sadece hangi memurların sizinle uğraşma konusunda görevlendirildiği konusunda isim verir misiniz' deniyor. Orada da 'İsim vermeyeceğim' deniliyor. Daha sonra 'Peki bir tahmininiz var mı, kim gitmiştir' diye, 'Böyle bir isim de vermek istemiyorum' diyor. Şimdi burada Erdoğan'ı bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum. Bugün Erdoğan bu açıklamayı yaptı. Şimdi genel başkanımıza 'Kim yaptı bunu açıkla' diyor. Çünkü sonuç itibariyle bu bilgiyi veren yazarın ifadesiyle bir saray görevlisi. Dolayısıyla bu bilgiyi verenin kim olduğunu bulmak doğruysa da eğer oraya gelenin kim olduğunu açıklamak Sayın Erdoğan'ın görevidir. Genel başkanımız da 'açıkla' diyor. O da cevap veriyor, 'Sen açıkla' diyor. Neyi açıklayacak?"

"CUMHURBAŞKANLIĞINI ORTAYA KOYMAK FAZLA GELİR"

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki bu kadar kızgınlığın sebebi ne? Çünkü oyun bozuldu. Milletin yoksulluğunun, işsizliğinin, insanların umutsuzluğunun, umutsuzluğa kapılan aile babalarının üstünü bir şekilde örtmeleri lazım. Millete 'cambaza bak cambaza' demeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığını ortaya koymak bu iş için biraz fazla gelir. Genel başkanlık yeterli burada. Sen de kendi genel başkanlığını koy eğer açıklayamıyorsan. Açıklama görevi sizin üzerinizde. Top sizin sahanızda. Bir an önce eğer böyle bir şey varsa bunu açıklayacaksınız."

"BU DEMEÇ ÜRKÜTÜCÜ"

Hem CHP'yi karıştırmak hem de vatandaşın gündeminin karartılmak istendiğini öne süren CHP'li Öztrak, "Bu hamlelerin hiç kimseye faydası yoktur. 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücüdür. Ruh halinin ne duruma geldiği açıktır. Biz genel başkanımızın sorusunu tekrarlıyoruz. Bu saraya giden kimdir? Bunu açıklama görevi ya yazardır ya da sayın Erdoğan'dadır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan iddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür" diyerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir."

Kaynak: DHA