CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği

CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor. Yaraları sarmak, kucaklaşmak, acıları beraberce hafifletmek, millet olmamızın bir gereğidir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, Gene Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yüz yüze eğitimin başlamasına 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Uzaktan eğitim arapsaçına döndü. İmkanı olmayan ailelerin çocukları eğitime ulaşamadı, imkanı olan ailelerin çocukları da uzaktan eğitimden bir şey anlamadı. Okulların daha fazla kapalı kalmasına, artık bu ülkenin tahammülü yok. Okullar açılmadan önce sınıf başına öğrenci sayısını azaltmak için ne tür tedbirler alındı? Ağustos ayının ilk yarısında ortalama günlük vaka sayısı 23 bin 441 oldu. Bu dönemde günde ortalama 122 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Döndük dolaştık, günlük vaka ve vefat sayılarında da mayıs ayı seviyelerine geldik. Dünyada salgına en çok kurban veren 19'uncu ülkeyiz. Günlük vaka sayısında hala 12'nci sıradayız. Salgın yeniden kontrolden çıkıyor. Maske, mesafe, hijyen çok önemli; ama yaz aylarında bunları tamamen unuttuk. Çare aşı. Bu konuda da başarılı olduğumuzu söylemek çok zor. Toplumsal bağışıklık için toplumun en az yüzde 70'inin 2 doz aşılanması gerekiyor. Bizde tam doz aşı olanların oranı halen yüzde 40 civarında. Aşı konusundaki başarısızlığın arkasında yanlış yönetim var" dedi.

'MİLLETÇE YAS İÇİNDEYİZ'Yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunduklarını kaydeden Öztrak, "Ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor. Yaz başında Marmara'da müsilaj felaketini yaşadık. Yazın ortasında güney orman yangınlarıyla kavruldu. Yaz sonuna yaklaşırken ülkemizin kuzeyi korkunç sel felaketlerinde boğuldu. Bartın, Kastamonu, Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta şahit olduğumuz yıkım çok büyük. Can kayıplarımız artıyor ve hala kendinden haber alınamayan onlarca yurttaşımız var. Başta 11 büyükşehir belediyemiz ve diğer tüm ilçe belediyelerimiz felaket bölgesindeki yaraları sarmak için canla başla çalışıyorlar. Belediyelerimiz sel afetini yaşayan illerimize 479 personel, 193 iş makinesi ve 108 hizmet aracı olmak üzere toplam 301 araçla destek veriyor. Bunun yanında bölgede içme suyuna duyulan bütün ihtiyacı gidermek amacıyla belediyelerimiz 40 TIR dolusu içme suyu ve 15 bin gıda kolisi ile afetzede vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Yaraları sarmak, kucaklaşmak, acıları beraberce hafifletmek, millet olmamızın bir gereğidir. Milletçe büyük bir üzüntü ve yas içindeyiz. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. 'DOĞAYA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN BEDELİ AĞIR OLUYOR'

CHP'li Öztrak, ülkenin potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Yeter ki bilimle akılla istişareyle liyakatli kadrolarla yönetilsin. Yaşadığımız son felaketler gösterdi ki doğaya karşı işlenen suçların bedeli çok ağır oluyor. Giden canı da geri getirmek mümkün değil ama en azından kalanların acılarını gidermek için genel başkanımızın koordinasyonunda belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. İklim değişikliği artık bir risk değil kapımızdaki en ciddi tehditlerden biri. Bu nedenle doğa ile uyum içinde yaşamayı amaçlayan politikaları hızla geliştirmek zorundayız" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'afet bölgesi' teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var
Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü! Bir de mağdurlar için isteği var

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Mahmut Özer Mehmet Şimşek
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:58:37. #1.14#

title