CHP'li Onursal Adıgüzel'in skandal 14 Şubat paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"HERKES SEVDİĞİYLE"

Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat nedeniyle paylaştıkları fotoğrafı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaştı. Yan yana koyulan bu karelere ise "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…" notunu düştü.

"HAK ETTİĞİ CEVABI VERMEMİZE EDEBİMİZ ENGEL"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yapılanın terbiyesizlik olduğunu ifade ederek "Bu "terbiye seviyesi", CHP'de Genel Başkan Yardımcısı! Hak ettiği cevabı vermemize edebimiz engel. Siyaset ahlaktan, nezaketten, edepten yoksun bir üslupla yapılamaz. Yapmak isteyene de bu aziz milletin irfanı, örnekte olduğu gibi, 70 yıl izin vermez." dedi.

"ARAMIZDAKİ LİYAKAT FARKINI GÖSTERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımına "Bu tweetin sahibi Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." söyleriyle tepki gösterdi.

"SEVİYESİZLİĞİNE ŞAŞIRMADIK"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Onursal Adıgüzel'le ilgili sert bir mesaj paylaştı. Özalan "Boş işler müdürü Kemal Kılıçdaroğlu yine evinde muhalefetçilik oynarken, Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez." ifadelerini kullandı.