: CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü

13.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:06

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü.

CHP'li İnce, CHP Genel Merkezi'ne gelerek, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası İnce, açıklama yapmadan partiden ayrıldı. Ancak, basın mensuplarının sorusu üzerine İnce, "Benim sayın genel başkanla görüşmemden daha doğal ne olabilir? Partimin bir üyesiyim. Teşekkür ederim" diyerek, partiden ayrıldı.

Görüntü dökümü: İnce'nin gelişi İnce'nin çıkışıGenel detay

Haber-Kamera: Kaan ULU- Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -

Kaynak: DHA

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