CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor

15.09.2019 10:01

CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, Ahmet Davutoğlu'nun istifası, yeni partiler ve ekrem seçim hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sözcü gazetesine konuşan Tekin, "AK Parti'nin bugünden sonra hiçbir seçimi kazanma şansı yok. Türkiye nefes alamıyor. AK Parti milletin karşısına çıkabilecek halde değil. Türkiye kayalıklara sürükleniyor. Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor. Acilen erken seçim yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HERKES SİYASİ PARTİ KURMA HAKKINA SAHİPTİR"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifası ve yeni parti ile ilgili sorulan soruya 'Hayırlı olsun' diyen Tekin, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Herkes de siyasi parti kurma hakkına sahiptir." şeklinde konuştu.

"AK PARTİ BİTİK BİR PARTİDİR"

Davutoğlu'nun istifası sırasında söylediği sözlerden örnekler veren Tekin, "İstifasını açıklarken Sayın Ahmet Davutoğlu diyor ki: "AK Parti, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretme kapasitesini kaybetmiştir." Bunu diyen herhangi bir kişi değil. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Tamamen doğru bir tespit. Bugün AK Parti bitik bir partidir. AK Parti sorunlarının çözümünün adresi değil, bizzat çözümün önündeki engeldir" yorumunu yaptı.

"AK PARTİ DÖNEMİ BİTTİ"

'AK Parti dönemi bitti' diyen Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin şunu çok iyi anlaması lazım. AK Parti dönemi bitti. Yeni dönemin nasıl kurulacağını konuşmaya geç bile kaldık. AK Parti'nin bugünden sonra hiçbir seçimi kazanma şansı yok. İdeolojisi olmayan, hiçbir siyasi hareketi veya düşünceyi temsil etmeyen, hiçbir sosyal sınıfı temsil imkanı kalmamış bir yapı var karşımızda. Bugün millet aç. Türkiye nefes alamıyor. AK Parti milletin karşısına çıkabilecek halde değil."

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

"ACİLEN ERKEN SEÇİM YAPILMALI"

Türkiye'nin gidişatını tersine çevirmenin yolunun erken seçim olduğunu iddia eden Tekin, "Her gün telefonum çalıyor, vatandaş perişan durumda. Konut sektörü batıyor. İnşaat batıyor. Perakende ekside. Reel sektör maliyet dengelemek için işçi çıkartıyor. İşsizlik sürekli artıyor. Türkiye'nin çıkışa ihtiyacı var. Nasıl çözülecek bu sorunlar? AK Parti'nin çözecek hali mi var? Pelikanlar, damatlar, yandaşlar zaten nefessiz kalmış durumda. Peki bu sorunlar kendi kendilerine mi çözülecek? Millet çözecek. Millet sorunları nasıl çözer? Çözüm sandıktır. Başka çözüm yoktur. Sandık milletin önüne konur. Millet gider, orada tüm sorunları halleder. Kendisine yakışan bir hükümet seçer, o hükümet de kolları sıvar işe başlar. Fırtına patladı. Kaptan ne yapacağını bilmiyor. Türkiye kayalıklara sürükleniyor. Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor. Acilen erken seçim yapılması gerekiyor." çağrısını yaptı.