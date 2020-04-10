İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de hesaplarına bloke koyuldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek belediyenin aşevi hesabı bloke edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinin hesapları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek bloke edildi. Belediye, bloke kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. "İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİYLE BLOKE EDİLMİŞTİR" Belediye'nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, "Kıymetli hemşehrilerimiz, tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi hesapları, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rica ederiz.Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, imkanlarımız dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız!" ifadelerin kullanıldı.