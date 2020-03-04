CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

04.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:41

TBMM'de CHP'nin İdlib önergesi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavgaya CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine neden olurken Özkoç'un kavga çıkmadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri de ortaya çıktı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.

MECLİS'TE BÜYÜK GERGİNLİK

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

KAVGA ÖNCESİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kavga öncesi yaptığı konuşmada Orta Doğu'da yaşanan savaşların sorumlusunun ABD olduğunu söyledi. AK Parti milletvekilleri, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Özkoç'a laf atarak ve sıraların kapaklarına vurarak tepki gösterdi.

GERGİNLİK SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle kürsüde CHP'li Engin Özkoç'a tepki göstermesi nedeniyle çıkan gerginlik, güçlükle yatıştırıldı. Grup Başkanvekilleri ve TBMM idare amirleri, milletvekillerini ayırdı. Uzun süren tartışmaların ardından Özkoç, CHP'li milletvekilleri tarafından salondan çıkarıldı. Verilen aradan sonra Genel Kurul, çalışmalarına devam etti.

ÖZKOÇ'UN YERİNE ALTAY KONUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Genel Kurul'da yer almaması ve konuşmasının yarım kalması nedeniyle, CHP grup önerisi üzerinde Grup Başkanvekili Engin Altay konuştu. Altay, Suriye'de, İdlib'de art arda aldıkları acı haberlerin, Mehmetçikle ilgili gelecek kaygısına, gerginlik ortamına yol açtığını söyledi. Meclis'te bu tür arbedelerin son bulmasını isteyen Altay, bunların vatandaş nezdinde hiçbir siyasi partiye artı getirmeyeceğini, Meclis'in itibarına halel getireceğini ifade ederek, "Bir şekilde ağızdan sözler çıktıktan sonra sözün esiri oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün başlattığı, bugün süren, aslında hiç olmaması gereken, yakışmayan sözler sarf edilebiliyor. Askerimiz orada savaşırken bizim burada böyle davranmamızın kimseye hayrı yok. Sinirlerimizi törpüleyeyim, Genel Kurul'un çalışmalarına devamı gereklidir" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİLİ ZENGİN: HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Biraz önce yaşadığımız olaylardan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hepimizin üzgün olduğunu biliyorum. Herkes derinden üzülüyor. Bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay; ama eyleme dönüştürmek lazım" diye konuştu. Zengin, bazı şeylerin liderler arasında konuşulduğunu vurgulayarak, bir ülkenin Cumhurbaşkanına ahlaken, edeben, hukuken, anayasal olarak söylenecek şeyler olduğunu, bu sınırları geçmemek gerektiğini kaydetti.

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