İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı

15.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:46

Ankara'da açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Kanal İstanbul açıklamaları esnasında İmamoğlu'nun yüz ifadesi barkovizyona verildi. İmamoğlu bu duruma tepki gösterip salonu terketti ve programın ikinci oturumuna katılmadı. Öte yandan kongreye katılan diğer CHP'li belediye başkanları, Kanal İstanbul göndermeleri sebebiyle toplantının ikinci oturumuna katılmama kararı aldı.

ERDOĞAN'DAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını vermeden konuşan Cumhurbaşkanı, "Akıllı şehirler vicdanlı, becerikli ve çalışkan belediye başkanlarıyla kurulur. Eser üretmek yerine yapılan işlerin önüne engel çıkarmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkarmak da aynı şekilde görevimizdir. Takdir her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimizindir" dedi.

SALONU TERK ETTİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi. İmamoğlu'nun o anlardaki yüz ifadesi barkovizyona verilince CHP'li başkanlar oturumu terk etti.

Kongrede öğleden sonra İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanları için oturum yapılacaktı. Ancak CHP'li başkanlar bu oturuma katılmama kararı aldı.

"NEZAKETSİZ BİR GÜN OLDU"

Ekrem İmamoğlu toplantıdan ayrılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu tavrı nezaketsiz. Belediyelerin bütçesiyle bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Bugün ne yazık ki nezaketsiz bir gün oldu. Burada bütün belediyeler var, görevlerini yapmak için atanmış bakanlar… Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yüksek teknoloji, girişim ve yazılımla ilgili konuşacak sandım. Teknoloji Bakanı son 5 yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerekiyor demesini bekliyorduk. Peşinden Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Biz Kanal İstanbul'u elbette tartışabiliriz. Kaldı ki ben defalarca davet edin, gelelim, sunum yapalım diye söyledik"

İKİNCİ OTURUMA KATILMADILAR

İmamoğlu, kendisi eleştirilirken ekrana görüntüsünün verilmesine ilişkin de, "Ya reji ya da salondakiler çok seviyor herhalde" dedi. CHP'li belediye başkanları ikinci oturuma katılmadı.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'A 4 SAYFALIK MEKTUP VERDİ

Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi programında Kanal İstanbul anlaşmazlığı ortaya çıktı. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği zarf dikkat çekti. İmamoğlu, zarfın Kanal İstanbul ile ilgili olduğunu ve Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini düşündüğünü söyledi.