CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak?

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Davutoğlu'na kendisinin başbakanlık yaptığı dönemdeki hak ihlallerini ve sansürü hatırlatan CHP'li Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Ya... İşte sayın Davutoğlu... Gördünüz değil mi, ne yapıyorlarmış, anladınız mı şimdi, muhalif olmak nasıl bi şeymiş? Peki, sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Hani pişmanlık, nerede özür?"

CANLI YAYIN SONRASI 3 KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki'nin Rus haber ajansı RS FM'deki programlarına, "Bidebunuizle" isimli YouTube kanalında, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'yla yaptıkları canlı yayın sonrasında son verilmişti.