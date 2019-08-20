CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia

20.08.2019 17:09

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine yayılan orman yangınıyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel çarpıcı iddialarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının yangına müdahale etmemesiyle ilgili "THK uçakları arızalı" şeklinde yaptığı açıklamayı eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Gazeteci titizliği ile araştırdım. Tarım ve Orman Bakanı 'Uçaklar arızalı' dedi. Sayın Bakan ne yazık ki gerçekleri söylemiyor. THK'nın altı uçağından beşi Ankara'da. Uçakların biri de şu anda İzmir'in Menderes ilçesinde. THK yetkilileri uçaklarda arıza olmadığını söylüyorlar" dedi.

THK uçaklarının neden kullanılmadığına ilişkin soru önergesi de verdiğini belirten Sertel, THK yetkililerinden resmi bir açıklama beklendiğini söyledi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bakanlığın saatlik ücreti 100 bin lirayı bulan uçakları yüksek maliyetlerden dolayı kiralamadığına ilişkin iddialar olduğunu hatırlatan Sertel, şöyle dedi:

"Yaptığım araştırma sonucuna göre; yangın uçağının bir saatlik kira bedeli 100 bin TL civarında. Ancak uçaklar yangın söndürmede helikoptere göre çok ve köpük sistemini kullanıyor. Uçakların maliyeti yüksek diye kiralamaktan kaçınan zihniyet ormanların göz göre göre yanışını seyrediyor. Geçmişte Yunanistan'da ki yangına 'Uçaklarımızla yardım edelim' diyenler İzmir'in ormanlarının yanışında yeterli duyarlılığı göstermediler. THK yetkilileri çıksınlar ve açıklama yapsınlar. Uçaklarında arıza olmadığını açıklasınlar. Ve 'Yangın söndürme uçakları arızalı' diyen bakan gereğini yapsın istifa etsin."

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yangın söndürme uçaklarının sayısının ve hareket kabiliyetinin sınırlı olması ile eldeki uçakların arızalı olması sebebiyle uçakların kullanılmadığını söylemişti.

Pakdemirli "Uçaklar, helikoptere göre daha fazla su alıyor. Ancak yangın başladığı noktaya yüksek hızla yaklaşıyor ve suyu nokta atışı tam istenen yere bırakamıyor. Oysa, helikopterler yangın noktasına daha yavaş bir hızla yaklaşıyor ve suyu tam istenen noktaya boşalıyor. Bu yüzden helikopter kullanıyoruz. Kaldı ki, Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçak sayısı sınırlı. Üstelik, çoğu da arızalı" ifadelerini kullanmıştı.