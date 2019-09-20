CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor

20.09.2019 11:06

Adalar'da faaliyet yürüten faytonların kaldırılmasını isteyen vatandaşların talebinin hatırlatıldığı CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Adalarda fayton ulaşım aracı. Kaldırmak çok zor" açıklamasında bulundu.

İstanbul'un Adaları Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi kapsamında Büyükada'da İDO iskelesinde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı sonrası Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar'ın Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi için pilot bölge seçilmesinden gururlu ve heyecanlı olmalarının yanı sıra sorumluluklarının da farkında olduklarının altını çizdi.

"ADALAR'DA FAYTONLAR ULAŞIM ARACI"

Faytonlarla ilgili sorulan soruyla ilgili de açıklama yapan Erdem Gül, "Daha önce bazı belediyelerde faytonlar vardı ve onların kaldırılması çok kolaydı çünkü onlar turistik araçlar olarak kullanılıyordu" dedi ve şöyle devam etti:

"Ancak Adalar öyle değil. Adalar'da faytonlar bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor ve kaldırılması çok zor. Faytonları bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sembolik bir turistik araç haline getireceğiz. Bununla ilgili Büyükşehir ile ortak çalışıyoruz. Ekim ayında somut adımlar atılmaya başlayacak. Faytoncularla da iletişim halindeyiz."

TAŞIMADA KULLANILAN HAYVANLARIN İÇLER ACI GÖRÜNTÜLERİ ELEŞTİRİLİYOR

Adalar Belediyesine bağlı Büyükada ve Heybeliada' da turist ve ada sakinini taşımada kullanılan faytonları çeken çok sayıda atın caddelerde sıcaktan bayılma ya da hayatını kaybetme görüntüleri sıklıkla eleştiriliyordu. 31 Mart seçimleri öncesi de vatandaşlar Adalardaki bu taşımacılığın sonlandırılmasını istiyordu.

"İMAMOĞLU SEÇİMLERDEN ÖNCE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi işbirliği ile 28 Ağustos 2019 tarihinde 'Adalar Ulaşım Çalıştayı' düzenlenmişti. Hayvan hakları ve özgürlüğü mücadelesi veren, doğayı ve yaşamı savunan 25 örgüt ve oluşumun imzasını taşıyan ortak açıklamada çalıştaya tepki göstermişti.

Çalıştayın hayvan sömürüsünü olumlayan bir eksende sınırlı kaldığını ve faytonlarda çalıştırılan atların hakları, özgürlükleri için hiçbir çözüm sunamadığını vurgulayan örgütler, atlı faytonların koşullarının iyileştirilerek devam ettirilmesini değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce söz verdiği gibi tümüyle sona erdirilmesini talep etmişti.