CHP, İstanbul Seçimi İçin 115 Milletvekilini Görevlendirdi

YSK'nın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP milletvekillerinin çok büyük kısmı da sahada olacak. Meclis çalışmaları için Ankara'da sadece 1 grup başkanvekili ile 25 milletvekili kalacak.

CHP Grup Başkanlığından milletvekillerine gönderilen "görevlendirme" yazısında, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle milletvekillerinin çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıyla yeni çalışma düzeni oluşturulduğu belirtildi.

ANKARA'DA 25 VEKİL GÖREV YAPACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal dışında 138 milletvekiline yapılan görevlendirmeye göre, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç dönüşümlü olarak Meclis Genel Kurulu'ndaki yasama sürecini takip edecek. 1 grup başkanvekilinin yanı sıra Meclis'te bu süreçte 25 milletvekili görev yapacak.

VEKİLLER 39 İLÇE İÇİN 3 GRUBA AYRILDI

CHP'nin İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde MYK tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel bulunacak. Bu 3 yönetici dışında İstanbul'da görevlendirilen diğer milletvekilleri ise 3 gruba ayrıldı. İstanbul'daki 39 ilçeye tek tek "ilçe sorumlusu" olarak 39 milletvekili görevlendirildi.

44 milletvekili de ayrıca İstanbul'da bulunacak ve grup başkanvekillerinin vereceği görevleri yerine getirecek. Büyük kısmı MYK üyeleri, danışman ve hukukçulardan oluşan 23 milletvekili de İstanbul'da bulunup sorunlar itibariyle uzmanlık gerektiren konularda verilecek görevleri yerine getirecek.

22 MAYIS'TA START VERECEKLER

Görevlendirilen milletvekilleri seçim kampanyasının başlayacağı 22 Mayıs Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Milletvekilleri 9 günlük bayram süresince ise kendi seçim bölgelerinde olacak. Eğer bayram sonrası Meclis çalışmaya devam ederse, görevlendirmede değişiklik yapılabilecek.