CHP İstanbul İl Başkanlığı kapandı mı?

Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binasına protestolar arasında giren Gürsel Tekin'in ardından CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili kritik bir karar aldı. Peki, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın faaliyetleri sona mı erdi?

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KAPANDI MI?

CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma yönünde karar aldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvurunun ardından, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi tamamlanıp yeni yönetim belirlenene kadar, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını sürdüreceği geçici adres İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildi.

GÜRSEL TEKİN'İN AÇIKLAMASI VE POLİS ÖNLEMLERİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli kararıyla yetkilendirilen Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, bir gün önce yaptığı açıklamada il başkanlığı binasına gideceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından gece saatlerinde polis, Sarıyer'deki CHP İl Binası çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Çok sayıda partili de bina önünde toplanarak geceyi orada geçirdi. Bekleyiş sırasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

"BİZ KAYYUM DEĞİLİZ"

Sabah saatlerinde bina önüne gelen Gürsel Tekin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz bu krizin hiçbir tarafı olmadık. Mahkeme kararını CHP'liler aldı, itiraz edenler de CHP'lilerdi. Biz kayyum değiliz, bizim görevimiz haksızlıkları ortadan kaldırmak" dedi. Partililer arasındaki tartışmalara değinen Tekin, geçmişte de uzlaşma çağrıları yaptığını ifade etti. Bu sırada protestocuların attığı su şişesine tepki gösteren Tekin, "İsterse kurşun atsınlar, engel olamazlar. Bu tepkiler partililerden gelmiyor" diye konuştu.

"BU TEPKİYİ VERENLER CHP'Lİ DEĞİL"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Şerefimle söylüyorum, burada bağıranların hiçbiri CHP'li değil. Günlerdir sakin olun, birlikte hareket edelim dedik. Amacımız sorunları ortak akılla çözmek. Hâlâ aynı noktadayız."

BİNAYA GİRİŞTE YAŞANAN GERGİNLİK

Açıklamaların ardından Tekin, kısa süre minibüsünde bekletildikten sonra binaya yöneldi. Bu sırada protestolar yoğunlaştı ve arbede çıktı. Tüm tepkilere rağmen Gürsel Tekin ve beraberindekiler binaya girmeyi başardı.

"KAVGA ETMEYECEĞİZ, BİRLİK OLACAĞIZ"

İl binasında açıklamalarda bulunan Tekin, "Mahkeme kararının siyasi yönünü biliyoruz. Ancak bu tamamen parti içi bir mesele. Bizim tek amacımız partimizi kurtarmak. Kavgadan yana değiliz, dostu düşmanı şaşırtacağız" ifadelerini kullandı.