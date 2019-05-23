CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla ilgili gerekçeli kararını değerlendirdi. İmamoğlu, "Gerekçeli karar beklerken gerekçesiz karar geldi. Hiçbir gerekçe yok. Uzun sayfalar dolusu kararın hatırlattığı şey şu, edebiyat dersine hazırlanmadığım zaman kompozisyondan sınava tabi isek, bir konuyu yazar dururduk 3 sayfa, 4 sayfa. Konuya hazırsanız 1 paragraf yazardık, o eli öpülesi öğretmenlerimiz 10 verirdi. Beklentilerimizi büyütmüş değildik. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:



"BUNLARIN SKEÇLERİ YAZILACAK"

250 sayfalık raporun ilk 12 sayfası AK Parti'nin itiraz dilekçesinin özeti. Bu şekilde sayfa dolduruluyor. 38 sayfa da karşı oy kullananların yazıları var. geriye 12 sayfa kalıyor. 17 günde 12 sayfalık bir rapor düzenlenmiş içerisinde hiçbir şey yok.

108 sandıkta tezgah var diyorlar. 754 sandıkta kamu görevlileri yokmuş. Sadece çetelelerde eksik 9 sandık 754'ün içinde. Komedi ayıp yazık günah. Bunların skeçleri yazılacak.

"TOPLUMUN HER KESİMİNİN KONUŞMASINI İSTİYORUM"

Gözünüz korkmasın. Konuştukça konuşun. Herkes konuşsun. Bu ülkenin insanları bazen konuşmazsa anlayın ki ağırlığındandır. Mağrurdur. Toplumun her kesiminin konuşmasını istiyorum. O kadar çok konuşun ki o bir avuç insanın sesi hiç duyulmasın.

Bu bizim için bir sorumluluk anıdır. Ama asla ve asla moralimizi bozmamalıyız.

Gülümsemekten keyif alıyorum. Bu memleketin morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, moralle çok daha fazla şeyi başaracağını düşünüyorum.

"O KÜRSÜDE GÖLGEMİZ YETTİ"

İnsanlar uzun yıllar sonra ilk kez, "Bu belediye meclisi bizimmiş" diye hissetti.

O kürsüde ben oturmasam da gölgemiz yetti, söylediğim her şeyi geçirdiler.

Şeffaflık adil bir İstanbul. Nimetlerini kent halkına yaygınlaştıran, kimseyi ayırt etmeyen yeşil bir İstanbul. Bunları hepsi İstanbul'da var. Uzun zamandır belediye başkanı yok o da geldi