CHP Grup Başkanvekili Özel'in, Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı

09.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:44

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görüşme kapsamında yaptığı konuşma esnasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi. Özel'in gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu.

CHP'Lİ VEKİLİN DE İLGİSİNİ ÇEKTİ

Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki diyalog, CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da ilgisini çekti. Özkoç'un kafasını uzatarak fotoğrafları merak ettiği anlar kameralara yansıdı.

İşte o anlar:

Kemal Kılıçdaroğlu(Sol), Özgür Özel (Sağ)

Engin Özkoç (Sol), Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel

Kaynak: İHA