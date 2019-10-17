CHP'den Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki: Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir

17.10.2019 13:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim 2019 tarihinde skandal bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

Mektubun ortaya çıkmasıyla da diplomatik kaynaklar yazılanları ciddiye alınmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektubu reddederek çöpe attı. Ayrıca mektuba en güzel cevabın Barış Pınarı Harekatı'yla verildiği aktarıldı." denildi.

Bu bilgi paylaşımı sonrası da Trump'ın skandal mektubuna bir tepki de CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan, "Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir" tepkisi geldi.

"HAK ETTİĞİ YANIT VERİLMELİ" ÇIKIŞI

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Faik Öztrak,"Hak ettiği yanıt verilmediği müddetçe küstahlık artacaktır." ifadelerini de kullandı.

Öztrak'ın açıklamasının satır başları:

"Bu görevi verenler Erdoğan'a pazarlık masasına otur demektedirler. Bir de ABD Başkanı'nın yazdığı paçavranın yer aldığı görülmektedir. ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki teröristlerle mektup arkadaşlığı yaptığı görülmektedir. Umarım, Erdoğan bu paçavrayı okumamıştır. Müttefiklik hukukuna sığmamaktadır. Hak ettiği yanıt verilmediği müddetçe küstahlık artacaktır.

Erdoğan'ın küstahlığı görmeyip tevile yeltenmesi ağırımıza gitmektedir. Rezalate Barış Pınarı Harekatı ile cevap verdik demektedir. 9 Ekim 16'da başlamıştır. ABD'de saat 09.00'dur. Mesai yeni başlamıştır. Kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Buna daha henüz gerekli cevap verilmemiştir. Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.

MEKTUBUN TAMAMINDA NE YAZIYORDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve skandal ifadelerin yer aldığı 9 Ekim tarihli mektubun tamam metni şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump