CHP'den, Binali Yıldırım'ın Seçim Sonucu Açıklamasına Anında Yanıt Geldi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki son duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

CHP'Lİ CANAN KAFTANCIOĞLU: OY FARKI 13 BİN 888

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından YSK verilerini paylaşarak, "YSK son durum bilgisi: Ekrem İmamoğlu 4.170.058 Binali Yıldırım 4.156.170 Fark 13 bin 888" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına göre, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkı 13 bin 888.

Canan Kaftancıoğlu

BİNALİ YILDIRIM: OY FARKI 12 BİN 200

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Binali Yıldırım, seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede "İmamoğlu ile aramızdaki fark 12 bin 200. Neden aradaki fark benim lehime artmaktadır?" dedi.