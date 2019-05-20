CHP'den "AK Partiliye Benzeyene Pusula Verilmedi" Diyen Yıldırım'a: Çalınan Minare O Kadar Büyük ki Kılıf Uydurmak Zor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart'ta AK Partiliye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları için pusula verilmediğini iddia eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. "Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor oluyor" diyen Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararı için de, "200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi" ifadesini kullandı.

Öztrakkonuşmasında şunları söyledi;

200 KÜSÜR SAYFALIK GEREKÇELİ KARARI YAZAN KİM?

Sandık milletin oyunu çalamayanlar seçimi çalmış milletin iradesine açıkça ihanet etmiştir. YSK'nın gerekçeli kararı daha açıklanmadı. AK Parti Genel Başkanı bugün açıklanacağını söylemişti. Bu 200 küsür sayfalık gerekçeli kararı yazan kim? Saray. Aslında YSK'nın bir tane asıl üyesi var. Sarayın kibirli kişisi. Diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçe, kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlamasından başka bir şey olmayacaktır

MİNAREYE KILIF OLMAYA YETECEK Mİ?



Bunlara, AK Partiye oy verecek olanlara büyükşehir belediye pusulasının verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir. Baktığınızda en fazla oyun büyükşehir için kullanıldığını görüyorsunuz. Çalınan minare o kadar büyük ki, kılıf uydurmak zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi.