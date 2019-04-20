CHP'den AK Parti'nin YSK'ya Sunduğu Ek Dilekçeye İlişkin İlk Açıklama: Çok Vahim Bir Durum

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu ek dilekçeye ilişkin CHP'den açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, KHK'lıların oy kullanmamasıyla ilgili yapılan itirazlara, "Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8'de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok." sözleriyle tepki gösterdi.

"SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA OY KULLANAMAZ DENMESİ HUKUKİ DEĞİL"

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu ek dilekçesi ile ilgili katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Daha önce KHK'lilerin akrabaları bile oy kullanamaz denmişti. Çok vahim bir durum. Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8'de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok. Akıllarına estiği gibi farazi şeylerle başvurular yapıyorlar, bu mümkün olmaz. KHK ile işten attığınız kişileri seçimi kaybettikten sonra oy kullanamaz denmesi hukuki değil. Kendileri de biliyor. Kaybettiklerini görünce hukuksuz bir şekilde geçersiz oyları saydırdılar. Bununla da yetinmediler, tüm oylar sayılsın diye dilekçeler verdiler" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul belediye başkanlığına seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu ise 17 Nisan günü il seçim kurulundan mazbatasını almıştı.

AK Parti'nin 44 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin gerekçeler arasında, sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması gerektiğinin yasal zorunluluk olduğu anımsatılarak, 31 bin 280 sandık başkanından, 6 bin 539'unun kamu görevlisi olmayanlar, yine bu sandıklarda görev yapan sandık kurulu üyesinin de 13 bin 84'ünün kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiği belirtilmişti.

Bu rakamın toplamının da 19 bin 623 olduğu kaydedilmişti.