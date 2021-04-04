CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü
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CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü

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Emekli 103 amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö bildirisi Türkiye gündemine oturdu. CHP kanadından ilk değerlendirme ise Basın Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, "Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü? Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim" dedi.

Gece yarısı 103 amiralin imzasıyla yayınlanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı. Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiride "Türk Milleti'nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir" ifadeleri dikkat çekti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emekli amirallerin açıklaması sonrası hükümet kanadından arka arkaya tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

CHP'den 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

"BEN BİR DARBE TETİKÇİLİĞİ GÖRMEDİM"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise soruşturmaya ve bildiriye gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Öztrak'ın o açıklamaları;

"Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?

Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar Montrö'yle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.

20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar. "

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