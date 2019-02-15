CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Selin Sayek Böke ve Müslüm Sarı, CHP'ye PM'nin olağanüstü toplanması için çağrı yaptılar. Böke sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM'nin toplanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"PM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ"

CHP içindeki "Sol Gelecek" grubundan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "MYK'ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM'nin toplanmasıdır. PM'nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz" şeklinde mesaj atarken, CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı ise, "Aday belirleme sürecini ve verilen yetki sonucunda yapılan atamaları konuşmak üzere PM'yi 12 imza ile olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" şeklinde yazdı.

PM üyesi Ekrem Kerem Oktay da sosyal medya hesabından benzer çağrıyı tekrarladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PM'nin atama yetkisini alarak İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek ilçelerinin adaylarını belirlenmişti. Kadıköy'den Şerdil Dara Odabaşı'nın, Beşiktaş'tan Rıza Akpolat'ın ve Siverek'ten Sedat Bucak'ın aday gösterilmesi parti tabanı ve PM'de çok sert tepkilere neden olmuştu.

KADIKÖY ADAYI DA PARTİ İÇİNDE BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU



CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın PKK ve HDP ile ilgili skandal paylaşımları parti içerisinde tartışma yarattı. Odabaşı'nın 'paraşüt aday' olarak kirli pazarlıklar sonrası aday gösterildiğini düşünen partililer sosyal medyadan Genel Merkez'e ve Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.