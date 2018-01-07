CHP Bursa İl Başkanı Akkuş Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş oldu.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı olağan kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki adayın yarışı ile tamamlandı. Hüseyin Akkuş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca'nın yarıştığı genel kurulda 317 oy alan Hüseyin Akkuş başkan seçildi. Diğer başkan adayı İsmet Karaca ise 259 oy da kaldı. CHP eski İl Başkanı Sadi Özdemir, bir hafta önce aday olmayacağını açıklamıştı. - BURSA