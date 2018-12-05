CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın Kimdir?

CHP'nin belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Adayları açıklanan yerlerden biri de Ankara Elmadağ oldu. Ankara YenimahalleBelediye Başkan adayı Adem Barış Aşkın oldu. Peki, CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı olan Adem Barış Aşkın kimdir? Adem Barış Aşkın kaç yaşındadır? Adem Barış Aşkın nerelidir? Adem Barış Aşkın hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ANKARA ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ADEM BARIŞ AŞKIN KİMDİR?

23 Şubat 1981 yılında Ankara İli Elmadağ İlçesinde dünyaya geldi.Ankara Elmadağ Lisesi'nde okudu ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nü tamamladı. Adem Barış Aşkın, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Elmadağ İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

ANKARA'DA DEVAM KARARI ALINDI

Ankara'da, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.