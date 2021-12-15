Chopin'in son piyanosu memleketi Polonya'da restore ediliyor

Polonya asıllı piyanist ve besteci Frederic Chopin'in kullandığı son piyano restore ediliyor.

Klasik müzik tarihinin gelmiş geçmiş en iyi bestecilerinden biri olarak kabul edilen Chopin'in kullandığı kuyruklu piyanonun eski haline getirilmesi için Polonya'nın Varşova kentinde Frederic Chopin Enstitüsü'nde ABD'li piyano uzmanı Paul McNulty görevlendirildi.

Enstitünün sözcüsü Laskowski, piyanonun herhangi bir müzik aleti gibi yaşlandığını, ancak yaşlandıkça daha iyi hale gelen kemanın aksine piyanolarda kullanılan ahşabın esnekliğini kaybettiğini söyledi.

Kuyruklu piyanonun 1950'lerde de restore edildiğini, ancak bu restorasyon sırasında yanlış tellerin kullanıldığını dile getiren Laskowski, "Piyanonun bizim için tekrar şarkılar çalacağını umuyoruz. Chopin'in piyanosunun sesini, beste yaparken duyduğu gibi duyma şansımız çok yüksek." dedi.

Laskowski, 1848'de Paris'te prestijli bir piyano yapımcısı olan Pleyel Company'nin kurucusunun oğlu ve Chopin'in arkadaşı Camille Pleyel tarafından ünlü besteciye verilen piyanonun, Pleyel tarafından üretilen en değerli enstrüman unvanına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Paul McNulty de 1950'deki restorasyon için "Modern teller takıldı ve bu tonu bozdu." diyerek, enstrümanı birkaç gün içinde eski ihtişamına kavuşturmayı planladığını söyledi.

Chopin'in ölümünden sonra piyano, Varşova'daki arkadaşı Jane Stirling'e satılmıştı. Stirling, piyanoyu 1924'te Varşova Ulusal Müzesi'ne bağışlayan Chopin'in kız kardeşi Ludwika'ya vermişti.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Son Dakika Haberleri

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