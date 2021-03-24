Chiliz Coin Yorum: CHZ % 50'lik bir ralliden önce konsolide oluyor
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Chiliz Coin Yorum: CHZ % 50'lik bir ralliden önce konsolide oluyor

24.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:49

Chiliz (CHZ) Coin yorum! Eğer mevcut düşüş alt birimde devam $ ve 0.470 de kanalın orta çizginin üstünde, CHZ genel görünümü ileriye iyimser hareketli olduğunu görünmekte

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM

  • Chiliz fiyatı, son dört günde arkasındaki satış baskısını önemli ölçüde azalttı.
  • Aşırı aşırı alım durumu da ortadan kaldırıldı.
  • Bu arada, CHZ, alçalan bir kanalın orta hattı tarafından sağlanan istikrarlı desteğin üzerine oturuyor.

Chiliz fiyatı, 23 Şubat kapanışından 0.040 dolardan 12 Mart'ın yükseği 0.920 dolara neredeyse % 2.200 arttı, çünkü Socios.com'u destekleyen platform spor ve eğlencede değiştirilebilir olmayan token (NFT) dalgasını sürdü. Yüksek CHZ neredeyse % 50'yi düzelttiğinden, hacim azalmaya başladı ve destek seviyelerine olumlu tepki verdi.

Tüccarları dürüst tutan Chiliz fiyatı

Azalan bir kanal, 12 Mart'ın en yüksek seviyesi olan 0.920 $ 'dan bu yana düşüşü çerçeveledi ve CHZ, son altı işlem gününde kanalın orta çizgisini sıkıca tuttu. Düşüşün bir sonucu olarak, Göreceli Güç Endeksinin (RSI), altcoin işlem görmeye başladığından bu yana en yüksek değeri yazdırdığı aşırı aşırı alım koşulunu yayınladı.

Eğer mevcut düşüş alt birimde devam $ ve 0.470 de kanalın orta çizginin üstünde, CHZ genel görünümü ileriye iyimser hareketli olduğunu.

Yenilenen bir yükseliş trendi için ilk direnç, kanalın 0.590 $ 'lık yüksekliğidir, ancak bundan sonra, yoğun alım hızla onu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.920 $' a çıkarabilir ve bu da kırılmadan% 56 kazanç anlamına gelir.

Tur sayılarının mıknatıs etkisi nedeniyle, tüccarlar Chiliz fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde yükselmesini ve 1,00 $ 'a yükselmesini bekleyebilir ve bu da kırılmaya% 14 daha ekleyebilir.

Daha yüksek kar hedefleri arasında 1.382 uzatma seviyesi 1.19 $ ve ardından 1.618 Fibonacci uzatma seviyesi 1.41 $ 'dır.

Kanal kırılırsa, CHZ'nin tamamen tasfiyesine yol açacaktır. Bir sonraki güvenilir destek, 23 Şubat - 12 Mart avansının 0,277 $ 'dan 0.382 geri çekilmesi. Bu noktada, panik şiddetlenecek ve 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ile 0,50 geri çekilme seviyesinin 0,192 $ 'dan birleşmesi nihai destek haline geliyor.

Chiliz Coin Yorum: CHZ % 50'lik bir ralliden önce konsolide oluyor
- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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