Chiliz (CHZ) Coin yorum - 9 Mart - Chiliz, NFT Patlaması Ortasında 1 Milyar Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı

Spor ve eğlence platformları için dijital bir para birimi olan Chiliz (CHZ), son 24 saat içinde % 70'in üzerinde arttı, çünkü fungible olmayan tokenlerdeki (NFT'ler) son zamanlarda yaşanan patlama, CHZ'nin fiyatını rekor bir seviyeye çıkardı. Chiliz (CHZ) Coin yorum - 9 Mart - Chiliz, NFT Patlaması Ortasında 1 Milyar Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı

CHİLİZ COİN 9 MART YORUM

Spor ve eğlence platformları için dijital bir para birimi olan Chiliz (CHZ), son 24 saat içinde % 70'in üzerinde arttı, çünkü fungible olmayan tokenlerdeki (NFT'ler) son zamanlarda yaşanan patlama, CHZ'nin fiyatını rekor bir seviyeye çıkardı. Chiliz, küresel bir spor hayranı etkileşim platformu olan sosyos.com tarafından geliştirilmiştir.

Yazım sırasında, CHZ 1,2 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 0,23 dolar civarında işlem görüyor. Token, bu yılın başından bu yana% 1.000 değer kazandı. NFT'ler hızla artıyor ve futbol taraftarlarının markalı tokenlere olan ilgisi son birkaç ayda önemli ölçüde arttı.

Chiliz geçtiğimiz günlerde şirketin ABD'deki genişlemeye yaklaşık 50 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus, bir röportaj sırasında Reuters'e, şirketin ABD'deki beş büyük spor liginin önde gelen franchise'larıyla hayran tokenleri başlatmak için New York'ta bir ofis düşündüğünü söyledi.

Finance Magnates daha önce İtalyan futbol kulübü AC Milan tarafından Chiliz ile ortaklaşa başlatılan bir taraftar belirteci olan ACM Crypto token'ın piyasaya sürüldüğünü bildirdi. ACM Token, kripto borsası Binance'de piyasaya sürülmesinden sonraki 30 dakika içinde 6 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

"Taraftar Tokenları, 2020 yılında Chiliz kulüpleri ve ortaklarıyla paylaşılan 30 milyon dolardan fazla gelir elde ederek yeni bir dijital gelir akışı yarattı ve kulüplerin pandeminin etkisinden kaynaklanan eksikliklerin üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Taraftar Token Piyasası değeri şu anda 194 milyon dolardır. Futbol, diğer spor, eSports'a ve eğlence Çok daha fazla lider kuruluşlar 2021 yılında Fan Simgelerinizi başlatmak için astarlanmış olan,"

Chiliz bir sözü resmi duyuru .

Chiliz ve Global Futbol Kulüpleri

Şirket, dünya çapındaki futbol kulüpleriyle çeşitli ortaklıklar kurmuştur. İspanyol Kulübü FC Barcelona ve İtalyan devi Juventus, hayran tokenlerinin lansmanı için Chiliz'e katıldı. Chiliz şu anda Nexo ve Celsius'un ardından dünyanın 62. en değerli kripto para birimi olarak gösteriliyor. CHZ, son 7 günde yaklaşık% 350 arttı.

Chiliz COİN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneğidir. Günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz - eğlencede hayran katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası.

Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

CHZ Coin Nedir?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imzaattığı da biliniyor.

2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında bir hayli parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Buna ek olarak CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

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Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.

Chiliz Coin Binance üzerinde yer alsa da projenin ortaklık imzaladığı takımların kripto paralarının Socios borsasında yer aldığı biliniyor. Chiliz ekibinin temel amacı ise yüzlerce takımın kripto paralarının tek bir platformda toplanması.