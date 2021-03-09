Chiliz (CHZ) Coin neden yükseliyor? Chiliz (CHZ) Coin yorumları - 9 Mart

Spor ve eğlence platformları için dijital bir para birimi olan Chiliz (CHZ), son 24 saat içinde patlama yaşadı. (NFT'ler) son zamanlarda yaşanan patlama, CHZ'nin fiyatını rekor bir seviyeye çıkardı. Peki, Chiliz (CHZ) Coin neden yükseliyor? Chiliz (CHZ) Coin yorumları - 9 Mart

CHİLİZ COİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Spor ve eğlence platformları için dijital bir para birimi olan Chiliz (CHZ), son 24 saat içinde % 70'in üzerinde arttı, çünkü fungible olmayan tokenlerdeki (NFT'ler) son zamanlarda yaşanan patlama, CHZ'nin fiyatını rekor bir seviyeye çıkardı. Chiliz, küresel bir spor hayranı etkileşim platformu olan sosyos.com tarafından geliştirilmiştir.

Yazım sırasında, CHZ 1,2 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 0,23 dolar civarında işlem görüyor. Token, bu yılın başından bu yana% 1.000 değer kazandı. NFT'ler hızla artıyor ve futbol taraftarlarının markalı tokenlere olan ilgisi son birkaç ayda önemli ölçüde arttı.

Chiliz geçtiğimiz günlerde şirketin ABD'deki genişlemeye yaklaşık 50 milyon $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus, bir röportaj sırasında Reuters'e, şirketin ABD'deki beş büyük spor liginin önde gelen franchise'larıyla hayran tokenleri başlatmak için New York'ta bir ofis düşündüğünü söyledi.

Finance Magnates daha önce İtalyan futbol kulübü AC Milan tarafından Chiliz ile ortaklaşa başlatılan bir taraftar belirteci olan ACM Crypto token'ın piyasaya sürüldüğünü bildirdi. ACM Token, kripto borsası Binance'de piyasaya sürülmesinden sonraki 30 dakika içinde 6 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

"Taraftar Tokenları, 2020 yılında Chiliz kulüpleri ve ortaklarıyla paylaşılan 30 milyon dolardan fazla gelir elde ederek yeni bir dijital gelir akışı yarattı ve kulüplerin pandeminin etkisinden kaynaklanan eksikliklerin üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Taraftar Token Piyasası değeri şu anda 194 milyon dolardır. Futbol, diğer spor, eSports'a ve eğlence Çok daha fazla lider kuruluşlar 2021 yılında Fan Simgelerinizi başlatmak için astarlanmış olan,"

Chiliz ve Global Futbol Kulüpleri

Şirket, dünya çapındaki futbol kulüpleriyle çeşitli ortaklıklar kurmuştur. İspanyol Kulübü FC Barcelona ve İtalyan devi Juventus, hayran tokenlerinin lansmanı için Chiliz'e katıldı. Chiliz şu anda Nexo ve Celsius'un ardından dünyanın 62. en değerli kripto para birimi olarak gösteriliyor. CHZ, son 7 günde yaklaşık% 350 arttı.