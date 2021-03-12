Chicago Bulls - Philadelphia 76ers Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - Philadelphia 76ers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - Philadelphia 76ers maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - Philadelphia 76ers hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

CHICAGO BULLS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - Philadelphia 76ers maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - Philadelphia 76ers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHICAGO BULLS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 12 Mart Cuma günü oynanacak. Chicago Bulls - Philadelphia 76ers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.