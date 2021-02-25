No Pelicans - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Detroit Pistons maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - Detroit Pistons maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELİCANS - DETROİT PİSTONS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - Detroit Pistons maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Detroit Pistons maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELİCANS - DETROİT PİSTONS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak NO Pelicans - Detroit Pistons maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.