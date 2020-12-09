Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni
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Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni

09.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:09

Fransa'da 91 yaşında hayatını kaybeden Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier için başkent Cezayir'deki Notre-Dame d'Afrique Katedrali'nde cenaze merasimi düzenlendi.

Fransa'da 91 yaşında hayatını kaybeden Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier için başkent Cezayir'deki Notre-Dame d'Afrique Katedrali'nde cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze törenine Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette de katıldı.

Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni
Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni
Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni
Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Zait

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