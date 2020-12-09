Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier'nin cenaze töreni
09.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:09
Fransa'da 91 yaşında hayatını kaybeden Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier için başkent Cezayir'deki Notre-Dame d'Afrique Katedrali'nde cenaze merasimi düzenlendi.
Fransa'da 91 yaşında hayatını kaybeden Cezayir Kilisesi Başpiskoposu Henri Teissier için başkent Cezayir'deki Notre-Dame d'Afrique Katedrali'nde cenaze merasimi düzenlendi. Cenaze törenine Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Zait