Cezayir Devlet Başkanı Buteflika 'Görev Süresi Dolmadan İstifa Edecek'

Cezayir devlet haber ajansı APS, ülkenin devlet başkanı Abdülaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa etme kararı aldığını aktardı.

Buteflika'nın görevi bırakacağı tarihe kadar "devlet kurumlarının kesintiye uğramaması için" önemli kararlar almayı sürdüreceği belirtildi.

Cezayir Anayasası'na göre, seçimler yapılana kadar ülkeyi geçici başkan sıfatıyla Senato Başkanı Abdülkadir Bin Salih devralacak.

Ordu, bir ay süren protestolar sonrası görevini bırakması için Buteflika'ya muhtıra vermişti. Protestolar sonrası adaylığını çekmişti

82 yaşındaki Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılması öngörülen seçimlerde yeniden aday olmasına karşı çıkan on binlerce kişi bir aydır protestolar düzenliyordu.

Buteflika son bir kez daha aday olacağını söylemiş, tepkiler sonrası da vazgeçmişti. Seçimler de bilinmeyen bir tarihe ertelenmişti.

Hemen ardından yolsuzlukla mücadele gibi konularda anayasal reformlar için ulusal kongre çağrısı yapması ise, Buteflika'nın gitmeye niyeti olmadığı yorumlarına yol açmıştı.

Salı günü ülkenin genelkurmay başkanı Ahmed Gaid Salah, devlet başkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102'nci maddesinin uygulanmasını talep ederek Buteflika'nın görevden alınmasını istemişti.

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesi, Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmeye ehil olmaması halinde, makamının boşaltılmasını öngörüyor.