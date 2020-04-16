Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri Sincan Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından dün gece tahliye oldu. Çakıcı'nın cezaevi çıkışı sonrasında çekilen fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün Meclis'ten geçen ve dün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesinden yararlanan isimlerden biri de Alaattin Çakıcı oldu. Çakıcı 16 Nisan, 00.30'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye oldu. CEZAEVİ DIŞINDAN İLK KARELER İnfaz düzenlemesiyle cezasını çektiği Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.