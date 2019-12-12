Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi
Haberler » Güncel » Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi - Haber

Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası iptal edildi.

12.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:05
Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

'nın ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı 'ın mazbatası iptal edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatası, 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle aldığı 2 yıl 9 aylık ceza nedeniyle (YSK) tarafından iptal edildi. YSK tarafından alınan karar sonrası yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler