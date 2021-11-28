"Ceyhan'a kadın eli değiyor. Bu önemli ve güzel ilçemizi evim gibi pırıl pırıl yapacağım" diyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem vatandaşlar tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem kimdir? Hülya Erdem hayatı ve biyografisi..

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI HÜLYA ERDEM KİMDİR?

Hülya Erdem 1968 yılında Ceyhan'da doğdu. Adana Ceyhan'ın ilk kadın belediye başkanı olan Hülya Erdem; Ercan Erdem ile evlidir ve 2 kız annesidir. İlk öğrenimini Remzi Oğuz Arık İlkokulu'nda yapan Erdem, orta öğrenimini Yaltır Kardeşler Ortaokulu'nda ve lise öğrenimini de Endüstri Meslek Lisesi'nde, Ceyhan'da okudu.

HÜLYA ERDEM HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1988 yılında Ceyhan Kaymakamlığı'nda İdare Memuru olarak göreve başlayan Hülya Erdem daha sonra 1999 yılında 20 yıl boyunca sürdürdüğü Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü görevine atandı. Ceyhan Tut Elimi Derneği'nde gönüllü olarak aktif görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediyesi Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevi sorumluluğunu aldı. 6 Nisan 2020'de yapılan Ceyhan Belediyesi Meclis seçimi ile Ceyhan Belediye Başkanı seçildi.

Ceyhan spor Kulübü Başkanlığı ve Ceyhan Belediyesi Kadın Basketbol Kulübü Başkan Yardımcılığı görevleriyle sporda da aktif rol alan Hülya Erdem bu görevleri ile Ceyhan spor kulüplerinde yöneticilik yapan ilk kadın oldu. Adana'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasının ardından meclis üyeleri arasında yapılan seçimle koltuğa oturan Hülya Erdem, yöneticiliğini yaptığı her iki takım da bulundukları liglerde şampiyonluk adayıdır.

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