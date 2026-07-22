Haberler

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler iki gün yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valiliği, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde denize girmeyi yasakladı.

Zonguldak Valiliği, kentte beklenen kötü hava ve deniz şartları sebebiyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde denize girmeyi yasakladı.

Zonguldak genelindeki plaj ve sahilleri kapsayan karar, valiliğin resmi uyarı kanallarından duyuruldu. Alınan önlem kapsamında, bölgede etkili olması öngörülen tehlikeli dalga ve rüzgar koşullarına karşı kamuoyu bilgilendirildi.

Yapılan resmi duyuruda, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimiz tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe ve 24 Temmuz 2026 Cuma günlerinde denize girişler yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Vatandaşların can güvenliği için belirtilen tarihlerde yasağa riayet etmeleri istendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı

Hamile eşine tatlı almaya çıkan adama kabusu yaşattılar
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti