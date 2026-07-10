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Yüksekova'da temmuz ayında 7 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu

Yüksekova'da temmuz ayında 7 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekiplerin açtığı yollar, tünelleri andırıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, çığ tehlikesine rağmen gece gündüz çalışarak yüksek kesimlerdeki vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinde temmuz ayında kardan oluşan tüneller hayret içinde bırakırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'nın Sat Gölleri'nin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kardan oluşan tüneller ve 7 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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