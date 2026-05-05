Yozgat'ta yağışların bilançosunu Başkan Arslan açıkladı
Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar, Yozgat'ta da hayatı olumlu yönde etkiledi. Özellikle son dönemde yaşanan kuraklık ve su sıkıntısının ardından gelen yağışlar, kentteki su kaynaklarının durumunu da gündeme taşıdı.

Yozgat halkı, şehir merkezine içme suyu sağlayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ile Alaca mevkiindeki kuyuların doluluk oranını merak ederken, konuya ilişkin açıklama Kazım Arslan'dan geldi.

Başkan Arslan, yılbaşında kentte su sıkıntısının ciddi şekilde hissedildiğini hatırlatarak, "Devamında çok şükür yeterli miktarda yağış aldık. Bununla birlikte aldığımız ilave tedbirler ve yeni su kaynaklarının devreye alınmasıyla su sıkıntısı büyük ölçüde giderildi" dedi.

Kentteki su kaynaklarının son durumuna ilişkin bilgi veren Arslan, Kirazlı Göleti'nin tamamen dolduğunu belirterek, "Kirazlı Göleti yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve şu anda fazla su savaklardan akıtılıyor. Musabeyli Barajı ise bugün itibarıyla yüzde 36 seviyesinde. İnşallah mevsim sonuna kadar bunun yüzde 50'ye ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağışların yeraltı su kaynaklarını da olumlu etkilediğini vurgulayan Arslan, Alaca bölgesindeki kuyularda su seviyesinin yükseldiğini söyledi. Kısa ve orta vadede Yozgat için su sıkıntısı öngörülmediğini dile getiren Arslan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak suyun tasarruflu kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Arslan, açıklamasını "Çok şükür, bugün itibarıyla su sıkıntımız yok. Ancak yine de hemşehrilerimizden su kullanımında dikkatli olmalarını bekliyoruz" sözleriyle tamamladı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
