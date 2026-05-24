Tokat'ta DSİ ekiplerinden taşkın nöbeti: Nehir anbean takip ediliyor

Güncelleme:
Turhal'da Yeşilırmak'ın taşmasıyla Kızkayası köyündeki tarım arazileri sular altında kaldı. Köy yoluna taş set çekilirken DSİ ekipleri nehirdeki taşkın riskini anlık takip ediyor.

Yeşilırmak'ın taşmasıyla tarım arazilerinin sular altında kaldığı Turhal'da köy yoluna taş set çekilerek önlem alınırken DSİ ekipleri de nehirdeki taşkın riskini anlık takibe aldı.

Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ın taşması sonucu, 450 nüfuslu Kızkayası köyündeki tarım arazileri sular altında kaldı. Irmak yatağından taşan suların yerleşim yerlerine ve ulaşım hatlarına zarar vermemesi için çalışma yapıldı.

Yol kenarına taş set oluşturuldu

Suların Kızkayası köy yolunu tehdit etmesi üzerine harekete geçen Tokat İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol kenarına taş yığınlarından set çekerek suyun ilerlemesini durdurdu.

DSİ ADCP cihazı ile taşkın takibinde

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise Turhal ilçe merkezinde nehrin debisini yakın takibe aldı. Ekipler, ADCP cihazı ile Yeşilırmak'ın ne kadar su taşıdığını ve taşkın riskinin hangi seviyede olduğunu anlık olarak ölçerek bölgedeki alarm durumunu kontrol altında tutuyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
