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Gece saatlerinde göl kıyısında su samuru görüntülendi

Gece saatlerinde göl kıyısında su samuru görüntülendi
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'nde gece saatlerinde ortaya çıkan su samuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü'nde gece saatlerinde ortaya çıkan su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde gece saatlerinde Yeniçağa Gölü kıyısında suda hareket eden bir canlı fark edildi. Suyun yüzeyinde yüzen canlının, nadir rastlanan türlerden biri olan su samuru olduğu anlaşıldı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, su samurunun kurbağa sesleri eşliğinde göl yüzeyinde bir süre yüzdüğü ve daha sonra suya girerek gözden kaybolduğu anlar yer aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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